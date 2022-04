FC Nantes : Kombouaré annonce quatre absents et un incertain pour le RC Lens et reste évasif sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse du RC Lens, pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a annoncé les absences de Charles Traoré, blessé jusqu'à la fin de saison, Fabio, Andrei Girotto et Ludovic Blas, tous trois suspendus, pour cette rencontre. Pedro Chirivella est lui incertain. "Il fera un test demain", a fait savoir le Kanak devant la presse.

"On se verra avec le président et on discutera de mon avenir"

Interrogé ensuite sur son avenir, Antoine Kombouaré, à qui il reste un an de contrat, est resté évasif et préfère . "Ce qui est très important, c’est de finir la saison. Et on se verra avec le président et on discutera de mon avenir, mais aujourd’hui, mon avenir, c’est le match de Lens et comment on fait pour gagner la Coupe de France. Je n’ai que ça en tête. On aura largement le temps, ensuite, de parler de ce qui se passera après."

Fabien Chorlet

Rédacteur