FC Nantes : Kombouaré annonce un gros coup dur avant Clermont et a tranché pour Limbombé

Le point santé

« Nicolas Pallois et Samuel Moutoussamy sont absents. Charles Traoré se fait opérer la semaine prochaine des ligaments croisés et du ménisque. Marcus Coco, Quentin Merlin et Sébastien Corchia sont de retour. Nos Africains sont tous revenus. Ils ne sont pas blessés. C'est bien. C'est surtout de la fatigue ».

Sur les difficultés à l'extérieur

« A l'extérieur, nous sommes sur deux défaites sur les deux derniers matchs. J'attends une réaction de mes joueurs. Il faut modifier les choses. Il faut changer (…) J'attends une réaction des joueurs car aujourd'hui on subit les choses. On ne se cherche pas d'excuse. On a eu une réunion aujourd'hui avec les joueurs, ce sont des mots, j'attends des actes maintenant Il faut se battre, il faut refuser cette situation.

A domicile, on est tellement fort, tellement décisif... On marque pas ou peu de buts à l'extérieur, il faut retrouver de l'efficacité et de la confiance, se dire que ça va finir par payer. Les fins de saisons, ça se passe beaucoup dans les têtes (…) On a pris qu'un point sur nos quatre derniers matchs. On ne va pas commencer à faire les fanfarons ».

La Coupe de France en tête

« On est trop loin. On est à six matchs de la finale de la Coupe de France. Je ne suis pas dans la tête des joueurs mais ils savent ce que je veux. Je veux qu'on se concentre sur Clermont. On a six matchs avant de penser à la finale de Coupe de France ».

Limbombé réintégré, pas pardonné

« Anthony Limbombe réintègre le groupe pro demain matin. Tout se passe bien. C'est un choix sportif. J'ai tenu jusqu'au bout. La commission juridique de la LFP nous a notifié une décision. Je la prend en compte. Dès demain, il réintègre le groupe professionnel. Il est dans le vestiaire. Est-ce que je lui parlé ? Une fois pour lui dire de se ranger derrière le choix du sportif et de ne pas opter pour le juridique. Il a choisi le juridique. Ce n'est pas moi et Limbombé qui est important, c'est de protéger l'institution. J'ai vu qu'on risque une forte amende. Je l'ai donc réintégré et maintenant on passe à autre chose (…) Lui, il n'est pas important. Ce qui compte, c'est le club ».

Sur l'arrivée de Tetê à l'OL

« Je trouve que c'est une bonne chose. Si on peut aider, s'ils peuvent trouver des clubs pour faire leurs métiers, c'est super ! Il faut aider les joueurs et les familles en difficulté ».

