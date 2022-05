FC Nantes : Kombouaré annonce un retour et deux absents pour l'OL et veut garder un joueur prêté

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le point médical

"Pedro Chirivella et Charles Traoré sont toujours à l'infirmerie. Andrei Girotto, "le papa", est de retour"

Pallois

"Quand Nicolas Pallois me dit qu'il est prêt, je sais qu'on peut aller à la guerre avec lui. Il vit une période de rêve, il s'ouvre un peu plus et on a un joueur fabuleux. En plus, il est amoureux du club."

Bukari

"Osman Bukari est un joueur que j'apprécie énormément, j'attends maintenant qu'il soit plus régulier dans ses performances mais c'est un joueur que j'aimerais garder ou me faire à nouveau prêter."

L'assise défensive de son équipe

"Aujourd'hui, quand on a Castelletto, Girotto et Pallois, ça serait un handicap voire une connerie de ne pas les voir ensemble sur un terrain et pour gagner les matches il faut avoir une assise défensive forte."

🟡⏯ 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗩𝗘 I 𝗖𝗢𝗡𝗙' 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗘



Suivez le 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 du 𝙲𝚘𝚊𝚌𝚑 𝙺𝚘𝚖𝚋𝚘𝚞𝚊𝚛𝚎́ avant #OLFCN 👇 — FC Nantes (@FCNantes) May 13, 2022

Pour résumer Antoine Kombouaré a tenu son point presse à la veille du déplacement sur la pelouse de l'OL, comptant pour la 37e journée de Ligue 1. L’occasion pour l’entraîneur des Canaris d’aborder la gestion de son groupe.

Fabien Chorlet

Rédacteur