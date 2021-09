FC Nantes : Kombouaré annonce une absence de taille et a un compte à régler à Reims

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Tout sourire depuis le redressement du FC Nantes, Antoine Kombouaré a annoncé un seul forfait pour le déplacement à Reims (dimanche, 15h). Fabio (adducteurs) est en effet encore indisponible pour une dizaine de jours. « Le reste du groupe est sur le pont », a précisé sourit l’entraîneur du FC Nantes en conférence de presse.

Le Kanak a un compte à régler avec le Stade de Reims, qui était venu s’imposer à la Beaujoire en fin de saison dernière avant d’envoyer le FC Nantes en barrage. « Tous les feux sont au vert mais il faut être vigilant. Cette équipe de Reims ne nous réussit pas. La défaite concédée à domicile, la saison passée, est celle qui me reste le plus en travers de la gorge, a-t-il rappelé avec amertume. C'est la vérité d'un match mais contre Brest, on se sentait costaud, solide. Est-ce qu'on est capable de le rééditer ? Je l'espère. Quand on a pas le ballon, il faut une volonté de défendre tous ensemble. »

Pour ce faire, le coach du FC Nantes peut compter sur la palette plus large de ses joueurs, qui semblent avoir enfin assimilé tous ses préceptes de jeu. « La polyvalence de mes joueurs est un gros avantage, d'autant qu'ils sont favorables à ces changements, a-t-il relevé. Ça nous permet d'avoir plus de possibilités en attaque et les adversaires ne savent pas qui ils ont en face. Reims est une équipe imprévisible, dans son schéma qui peut changer en cours de match et dans son animation. C'est une équipe toujours dangereuse et il n'y a que trois points d'écart. »

