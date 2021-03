FC Nantes : Kombouaré attend ses joueurs au tournant face au PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Dix-neuvième du classement, le FC Nantes ne devrait pas voir sa situation s'améliorer ce week-end puisqu'il va affronter le PSG au Parc des Princes. Pour les Canaris, c'est plus sûrement contre Lorient la semaine prochaine que se jouera l'avenir en Ligue 1. Mais dans les colonnes du Parisien, Antoine Kombouaré a prévenu qu'il attendait tout de même son équipe au tournant ce soir. Il ne veut pas voir des joueurs battus d'avance…

"Au-delà du résultat à Paris, je guetterai les attitudes"

« Je crains ce match. Ce serait le PSG des autres années, ce serait peut-être mieux de les affronter en mars : le championnat aurait déjà été plié et l’équipe ferait quelques choix en fonction de la Ligue des champions. Hélas, cette fois Paris doit absolument gagner. Et là, je m’attends forcément à souffrir. »

« La réception de Lorient la semaine prochaine plus importante ? Justement non. Au-delà du résultat à Paris, je guetterai les attitudes. J’attends une façon de jouer et de combattre qui sera, pour moi, plus importante que le résultat. A chaque fois, avec mes anciennes équipes, on avait réussi des matches consistants contre Paris. Et je veux persuader les gars qu’on peut battre Paris. »