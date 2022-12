FC Nantes : Kombouaré annonce un retour et trois absents pour l'AJ Auxerre

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le point médical

"Gor Manvelyan a repris l'entraînement collectif. Le reste du groupe est apte pour ce dimanche." À noter aussi que Denis Petric, remis de sa blessure au dos, est de retour tandis que Fabio et Dennis Appiah, en instance de départ, sont toujours absents.

Victoire indispensable dimanche ?

"Victoire souhaitée oui. Il faut lâcher un peu plus les chevaux et garder cette assise défensive. On se doit aussi d'être plus forts offensivement."

La programmation du match le 1er janvier

"J'ai déjà vécu ça comme joueur et entraîneur. Il va y avoir un gros décalage le 31 où tout le monde fait la fête et nous on est à l'hôtel. Le plus dur c'est le 31."

Le boycott des supporters

"C'est leur décision et je respecte. On est toujours très contents lorsque le stade est plein à craquer. Après, je me concentre sur mon travail."

Le décès de Pelé

"C'est une légende, un énorme joueur. Il n'y a pas de mot pour décrire ce qu'il a fait. Gagner trois fois la Coupe du Monde et surtout la première à l'âge de 17 ans. (...) Immense respect."