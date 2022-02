FC Nantes : l'appel au peuple et à ses cadres de Kombouaré avant d'affronter Bastia

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Eviter le piège contre Bastia

"Forcément un match compliqué. Bastia est une belle équipe, il a la 7e défense de L2. Même s'ils sont un peu en difficulté ces derniers temps, ils ont sorti deux équipes de L1, Clermont et Reims. Sur le papier, on est favoris mais sur le terrain, on s'attend à avoir des Corses qui nous mèneront la vie dure. La Coupe réserve toujours beaucoup de surprises, on espère ne pas tomber dans le panneau. C'est un match qu'on doit être capables de dominer, de gagner. Mais il faut marquer des buts. On est favoris sur le papier mais il faut s'expliquer sur le terrain. A nous de prendre ce match avec le plus grand sérieux et la plus grand humilité. S'il y a une différence de niveaux, il faut le montrer par des actes forts. C'est pas l'envie d'aller au Stade de France qui manque, mais il faut faire preuve d'humilité. On a fait deux quarts de Coupe de France sur les quinze dernières années. Restons modestes. Ce n'est pas un manque d'ambition mais j'ai les pieds sur terre."

La pression sur ses cadres

"En termes de motivation, c'est souvent le petit qui en a le plus. Bastia va en avoir. Il faut qu'on soit capables de rivaliser sur les plans tactiques, techniques et du jeu. Nos joueurs d'expérience doivent être capables d'assumer leurs responsabilités dans ce genre de matches. Les Blas, les Pallois, les Chirivella, les Simon, les Girotto, c'est dans ces matches qu'on les attend. Ils sont attendus ! Non, ce n'est pas un match charnière. Dimanche dernier à Strasbourg, on pensait que c'en était un et on s'est vautrés, alors..."

Il veut mettre Bastia sous pression d'entrée

"L'entame de match sera importante. On veut leur montrer que ce sont nous les patrons. Mais entre ce qu'on prévoit et ce qu'on fait, il y a toujours une différence. Mais le plan, c'est ça, c'est de prendre les choses par le bon bout : jouer haut, essayer de vite marquer le premier but, d'aggraver le score... On veut faire un grand match, essayer de le gagner le plus vite possible car on reçoit Reims trois jours après et on voudrait éviter d'être trop fatigués."

L'appel au peuple

"On aimerait avoir la Beaujoire remplie, avec le plus de soutien possible, pour nous aider à éliminer cette équipe de Bastia. A la Meinau, dimanche, j'en ai parlé avec Julien Stéphan, il m'a dit que pas mal de points sont tombés dans l'escarcelle du RC Strasbourg grâce à ce public. On espère la même chose jeudi soir."