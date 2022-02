FC Nantes : Kombouaré annonce une bonne nouvelle avant le RC Strasbourg et envoie des fleurs à Stéphan

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le point médical

"Moses Simon est de retour, il a repris l'entraînement en début de semaine. Si tout se passe bien, il sera dans le groupe. Il y a aussi le retour de nos Maliens (Charles Traoré et Kalifa Coulibaly). Ils seront avec nous dès lundi prochain."

Le RC Strasbourg

"Comme nous, je pense que Strasbourg est un peu surpris de se retrouver là au classement mais il n'y a pas de hasard, Julien Stéphan a trouvé la bonne formule avec une équipe qui marque beaucoup de buts. On ne va pas là-bas dans les mêmes conditions que l'année dernière, en terme de points, de confiance. On va à Strasbourg avec des ambitions en espérant faire un grand match pour ramener un résultat."

Son équipe

"On a réussi à garder une équipe compétitive malgré l'absence des Africains et sans recrue au mercato. J'estime aujourd'hui qu'on a acquis une certaine vitesse de croisière et j'espère qu'on va continuer"

Le départ de Kolo Muani à Francfort

"Il m'a non seulement prévenu mais j'ai aussi souhaité qu'il s'exprime devant le groupe et il a promis de faire une fin de saison canon."

Le mercato hivernal

"Soulagé que le mercato soit fini ? Oui, j'ai toujours été contre ce mercato et j'avais annoncé dès le début qu'on était suffisamment nombreux avec suffisamment de qualité pour faire la fin de saison."

