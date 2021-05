FC Nantes : Kombouaré balaye un doute contre Toulouse et attend un signe fort des supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Antoine Kombouaré a laissé planer une incertitude pour la réception du Toulouse FC demain en barrage retour : il se nomme Pedro Chirivella. Touché à la main à l’aller, le milieu espagnol souffre d’une fracture et demeure le seul joueur incertain pour cette rencontre même s'il fait partie du groupe et que le Kanak semble confiant à son sujet.

« L’idée, c’est de finir de la plus belle des manières avec un maintien en Ligue 1. On a pris un avantage, oui, mais il n’y a rien d’acquis. Il faut être vigilant et finir le travail, a affirmé le coach du FC Nantes en conférence de presse. Il faut jouer avec la confiance mais ce n’est pas un match piège. On connaît l’adversaire un peu plus, on a des forces mais il faut faire attention quand même. Cette équipe toulousaine aurait pu marquer plus. Les joueurs sont passés à côté de leur match, je m’attends à une autre équipe de Toulouse avec un jeu différent. J’attends une réaction de leur part, il faudra être très costaud. »

« Les joueurs attendent un signe fort des supporters »

« Il faut bien défendre et être solides sur la durée. Ne pas prendre de buts et continuer d’aller de l’avant. Il faut jouer notre jeu en étant plus vigilant, a-t-il ajouté. Il faut être fort mentalement sur la durée. On va apporter des corrections pour les amener au match qui les attend. » Au sujet du public, qui pourra saluer les joueurs du FC Nantes avant le début du match, Kombouaré a affiché sa satisfaction tant il considère que cela pourrait être un plus pour son équipe.

« Les joueurs attendent un signe fort des supporters, a-t-il souri. Les garçons aiment ça, c’est toujours un plus. Si ça peut aider et faire plaisir, je prends car ce club est beaucoup décrié. Beaucoup de gens aiment ce club malgré tout. Les joueurs attendent énormément de soutien et cela peut les aider pour faire le boulot et maintenir le club en L1. Depuis lundi, il y a eu un gros travail de fait chez les joueurs. Ils ont envie de cet objectif. C’est un pari fou mais j’attends demain. C’est un combat difficile. »