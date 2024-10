FC Nantes : Kombouaré bouscule ses joueurs après la défaite à Strasbourg

Kombouaré pointe du doigt la défense...

"On a eu le ballon de 1-1, mais on sait que Strasbourg est une équipe joueuse, ils sont capables d'insister, d'empêcher les relances et de marquer. On prend un premier but évitable, il y a des oublis de notre part, on ne monte pas ensemble, c'est un but trop facile. La deuxième mi-temps était plus intéressante, on a la balle d'égalisation. C'était un tournant dans le match, mais on n'a pas été capables d'être efficaces avec l'action de Douglas et le gardien qui fait l'arrêt. On est trop faibles défensivement, c'est ça notre problème, et on a autant de tirs qu'eux (9 à 8). Je n'aime pas voir mon équipe passer son temps à défendre, sans récupérer le ballon. On voulait presser, même si on avait des largesses défensives. Au haut niveau, c'est l'efficacité dans les 16 mètres qui compte, il faut qu'on progresse sur ça, Strasbourg le fait bien. Il y a eu trop de marquage large de notre part, on a été trop faibles défensivement pour espérer un résultat ici à Strasbourg".

...et détaille ses choix

"Les choix du onze ? On est sur trois nuls et deux défaites en cinq matchs. Je voulais essayer de redynamiser le groupe, créer de la concurrence. Avec ça, je veux élever le niveau de chacun. Je suis comme ça, quand je vois que ça s'endort, je bouscule les joueurs. J'espère que ça va les secouer un peu. On a un grand match à venir contre l'OM, ça va redistribuer les cartes et bousculer les joueurs. Mais ça n'a pas marché aujourd'hui. Je ne regrette jamais rien, mais j'ai dit à mes joueurs ce que j'avais à leur dire. On ne peut pas refaire le match, il faut travailler, corriger les erreurs et bien préparer le match de dimanche"​.

