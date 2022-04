FC Nantes : Kombouaré, c'est un Bordelais qui en parle le mieux

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Il y a encore quelques mois, le FC Nantes inquiétait au plus haut point ses supporters. Et laissait même imaginer aux siens une descente en Ligue 2. Une triste étape finalement non franchie et qui paraît aujourd'hui bien loin, tant les Canaris sont tranquillement installés au milieu de classement. Si l'on se fie aux propos de l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, David Guion, cette métamorphose a un nom : Antoine Kombouaré.

Des propos tenus en conférence de presse et retranscrits par tribunenantaise.

"Il faut souligner le très bon travail d’Antoine, quand il a pris cette équipe l’année dernière, quand elle était en difficulté, avec un barrage difficile contre Toulouse, et pratiquement avec le même groupe… Je lui ai dit en face, je trouve qu’il fait un formidable travail, il va les mettre dans le Top10, il va faire une finale : ce sont les mêmes joueurs. On est allé, en avril dernier avec Reims à Nantes, gagner 2-1, je peux vous dire que le contenu des joueurs était complètement différent. Ce sont les mêmes joueurs, pourtant. Antoine les a totalement transformés, il a fait un super travail. Ils sont récompensés avec cette finale et ce Top10."

Benjamin Danet

Rédacteur