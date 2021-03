FC Nantes : Kombouaré cite deux Canaris en exemple

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Antoine Kombouaré est du genre avare en compliments. L'entraîneur du FC Nantes met toujours le collectif en avant et refuse de s'attarder sur les performances individuelles. Alors, pour qu'il se soit laissé aller à féliciter deux de ses joueurs en conférence de presse, c'est que les intéressés ont vraiment fait fort. Et c'est le cas de Ludovic Blas et Pedro Chirivella depuis son arrivée.

"Blas a franchi un palier"

A propos de l'ancien Guingampais, le Kanak a déclaré : "Sur ce qu’on constate, il est efficace. Il est à l’origine de tous les buts. C’est bien ! Après, c’est aujourd’hui, sur les trois matches et ce sera très bien si ça continue sur les prochaines rencontres à venir. Avoir un joueur important, c’est bien parce que ça doit tirer les autres vers le haut également. Le plus dur pour lui et c’est valable pour tous les sportifs de haut niveau, c’est d’être régulier dans les performances. C’est ce qu’on attend de lui. Il le sait parce que c’est un garçon qui est plein de talent. Aujourd’hui, il a franchi un palier et fait preuve de beaucoup de maturité. Ça se voit à travers ses performances. On a besoin d’un grand Ludo’ (Blas), comme tout le monde, jusqu’à la fin de la saison, avec ce niveau. Ludo’ (Blas), ce n’est pas une machine. Si demain il a un pépin, qu’il se blesse, il faut que le reste du groupe prenne le relais. C’est ça une équipe".

Même dithyrambe au sujet de Chirivella : "On parlait de générosité. Aujourd’hui, on a une équipe en difficulté et Pedro (Chirivella) est irréprochable sur le travail et ce qu’il montre en match. Aujourd’hui, ses matches sont conséquents sur l’activité avec ballon, sans ballon et dans l’usage. Il doit encore progresser dans ce sens-là mais c’est un exemple pour tout le monde. Il travaille et aujourd’hui on a besoin de garçons présents dans l’impact et dans le jeu".