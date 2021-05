FC Nantes : Kombouaré compte sur 2 cadors inattendus en vue du maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le FC Nantes pourrait fêter une grande première ce dimanche : enchaîner deux succès consécutifs cette saison en L1. Pour ce faire, les Canaris doivent s’imposer à Brest (15h) une semaine après avoir enregistré une victoire inespérée à Strasbourg (2-1).

Le problème, c’est que le Stade Brestois n’a pas encore tout à fait assuré son maintien en L1 et que les joueurs d’Olivier Dall’Oglio auront le mors aux dents. Pour y faire face, Antoine Kombouaré pourra compter sur deux nouveaux maillons forts : Pedro Chirivella et Kalifa Coulibaly.

Chirivella joueur du FC Nantes en avril

« Aujourd’hui il redevient prépondérant, à l’image de son intervention décisive sur le second but à Strasbourg. Plus vertical dans ses initiatives avec, à ses côtés, Imran Louza », observe L’Équipe au sujet de Chirivella... nommé joueur du FC Nantes en avril.

Du côté de Coulibaly, il est annoncé titulaire en pointe malgré son « extrême maladresse devant le but où, même à l’entraînement, son taux de réussite demeure insuffisant. » L’attaquant des Canaris n’a d’ailleurs plus marqué en Ligue 1 depuis le 23 novembre 2019 à… Brest.