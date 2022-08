FC Nantes - Mercato : Kombouaré confirme pour Blas et va au clash avec les Kita !

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Au moment de donner son point santé, Antoine Kombouaré n’a pu échapper à l’absence annoncée de Ludovic Blas pour la réception du Téfécé, dimanche à la Beaujoire (13h). « Charles Traoré et Moussa Sissoko sont toujours à l'infirmerie. Concernant Ludovic Blas, il sera aussi absent, a-t-il confirmé avant de développer. Je déplore l'absence de Ludo mais je la comprends. Il est venu me voir hier et j'ai acté son absence. Maintenant, à nous de travailler pour pallier cette absence et gagner contre Toulouse. » Au-delà du cas Blas, qui « peut partir comme il peut rester », le coach du FC Nantes a tapé du poing sur la table au sujet de la gestion globale du mercato au FC Nantes.

« Aujourd’hui, il nous faut entre 4 et 5 joueurs pour renforcer l’équipe. Mais 4 ce serait déjà pas mal, a-t-il ajouté. Ici, ça s'accélère toujours à la fin de mercato. C'est toujours compliqué dans ces cas-là et il ne faut pas se tromper. Moi, je veux de vrais renforts et on n'est pas d'accord sur les profils avec la direction. J’ai des dossiers, qui ne passent pas, alors je bloque leurs dossiers. Il n’y aura pas un joueur qui viendra ici sans que j’ai donné mon accord. Sinon il s’entraînera sur la route de l’autre côté. Le jour où je ne déciderai plus du sportif je ne serai plus là. »

Remonté comme un coucou, Kombouaré a saisi le taureau par les cornes pour apaiser son vestiaire. « Ce matin, j'ai réuni ce que j'appelle le conseil des sages, le groupe, pour parler de la situation [...] C'est une situation mal gérée, a-t-il déploré avant de se recentrer sur le match de dimanche. Les joueurs sont un peu inquiets de la situation dans laquelle ils se trouvent, mais c'est aussi, pour nous, vachement intéressant en terme de management pour voir comment le groupe se comporte. En terme de points, on est en retard sur ce qu'on espérait. Maintenant, on doit enclencher une victoire et on va tout faire pour même si on est diminué. »