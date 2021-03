FC Nantes : Kombouaré déclasse un nouveau Canari, Lafont a fait sortir Bayat de ses gonds !

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Le FC Nantes est passé par différentes émotions hier pour finalement rester sur la plus pénible : c’est encore dans le costume de relégué potentiel qu’il passera la trêve internationale.

Face au FC Lorient (1-1), le superbe coup-franc d’Armand Laurienté est ainsi venu effacer le but précoce de Randal Kolo Muani suite à une frappe dévissée d’Abdoulaye Touré. Le petit bijou de l’ancien attaquant du Stade Rennais a d’ailleurs alimenté la chronique depuis hier, notamment autour de l’entourage proche des Canaris.

Bayat monte en pression, Mendy écarté avant Lorient

Selon Presse Océan, le ton serait en effet monté entre Patrice Rio et Mogi Bayat quant à la responsabilité d’Alban Lafont sur le but en question ! « Le premier a estimé que Lafont était fautif. Le second ne l'a pas entendu de cette oreille. Le ton est monté. Rien de plus », clarifie David Phelippeau sur Twitter.

Quelques minutes plus tôt, le journaliste de 20 Minutes avait révélé l’identité d’un nouveau joueur sorti du groupe du FC Nantes pour le match contre les Merlus : Batista Mendy (21 ans). Cette décision d’Antoine Kombouaré obéit à des « raisons disciplinaires. »