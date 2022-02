FC Nantes : Kombouaré défend Messi, rassure pour Fabio et veut scalper le PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Antoine Kombouaré a démarré sa conférence de presse en donnant des nouvelles du groupe du FC Nantes à deux jours de recevoir le PSG (21h). Fabio souffre d'une grosse entorse et « en a pour 4 à 6 semaines. » Si Samuel Moutoussamy a repris la course et devrait rejoindre l'équipe la semaine prochaine, le reste du groupe est apte. Comme il l’avait déjà dit au Parisien ce jeudi, le coach a confirmé qu’il ambitionnait de faire tomber le PSG après son match référence contre le Real Madrid (1-0).

« J’attends beaucoup de choses, notamment de sortir victorieux de cette confrontation. Je sais qu’ils n’ont perdu qu’une fois cette saison, à Rennes. C’est donc un énorme défi qui nous attend, on a envie de faire quelque chose de grand. Il faudra qu’on soit énormes, qu’on joue ce match, a-t-il insisté en défendant Mauricio Pochettino. Je trouve qu’on est beaucoup trop dur avec lui, je trouve qu’il fait front et qu’il fait grandir ce groupe. Il est sur la bonne voie. Je vois qu’ils sont chirurgicaux, ils gagnent leurs matches. C’est tout ce qu’on demande à une équipe. »

Le coach du PSG n’est pas le seul à être défendu bec et ongles par le Kanak. L'entraîneur des Canaris a pris la défense de Lionel Messi. « Messi, on ne touche pas. Il faut juste accepter l’idée qu’il ait 34 ans. Ce n’est pas le Messi du Barça mais j’adore le joueur, a-t-il poursuivi. Toutes les critiques avec lui sont très dures. C’est le genre de joueurs pour lesquels je paierai pour aller au stade. Et puis face au Real, je trouve qu’il a fait un bon match malgré son penalty. »

