FC Nantes : Kombouaré dénonce de graves accusations contre lui

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Depuis son arrivée sur le banc du FC Nantes, Antoine Kombouaré, qui s'est déplacé dimanche dernier à Ajaccio (2-0) sans aucun élément formé au club dans son groupe, est souvent critiqué pour sa faible utilisation des jeunes.

Podcast Men's Up Life

"C'est grave d'envoyer ces messages"

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille du 8e de finale de la Coupe de France face au SCO d'Angers, l'entraîneur des Canaris s'en est défendu, dénonçant de graves accusations contre lui par rapport à cela. "Je fais des choix. C’est mon métier. Je ne me prive pas de la jeunesse. Ils sont là avec nous. Mais aujourd’hui, il y a une concurrence tellement forte qu’ils sont d’un niveau en-dessous. Ils sont là, ils s’entraînent avec nous. Quand je lis le contraire, c’est complètement faux et c’est grave d’envoyer ces messages. Hier (lundi), il y avait sept jeunes avec nous. Ils s’entraînent avec nous. Je compte sur eux et il y en a qui vont jouer. On est patient avec eux, on travaille fort avec eux. Oui, vraiment, je compte sur eux."

💬 Coach Kombouaré avant #scofcn : "Hier, il y a eu 7 jeunes qui se sont entraînés avec nous. Ils sont en concurrence et la concurrence est très forte (...) Moi je compte sur eux, il n'y aucun souci de ce côté là" — FC Nantes (@FCNantes) February 7, 2023

Pour résumer Présent ce mardi en conférence de presse à la veille du 8e de finale de la Coupe de France face au SCO d'Angers, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, s'est défendu de sa faible utilisation des jeunes, dénonçant de graves accusations contre lui par rapport à cela.

Fabien Chorlet

Rédacteur