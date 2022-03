FC Nantes : Kombouaré déplore 4 absents et a vécu une grande souffrance avant Troyes

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Fidèle à son habitude, Antoine Kombouaré a fait un point santé à deux jours du déplacement à Troyes lors de la 28e journée de L1 (21h). On apprend ainsi que Fabio, Jean-Kevin Augustin, Gor Manvelyan et Marcus Coco sont toujours à l'infirmerie du côté du FC Nantes. Seuls les trois premiers cités pourraient revenir dans le groupe à l'entraînement dès la semaine prochaine.

« Après avoir connu tant de souffrances et de difficultés, on n'a plus envie de revivre ça et c'est clair qu'aujourd'hui, tous les matches qu'on joue quelque soit l'adversaire, on a envie de les gagner, a affirmé l’entraîneur des Canaris en conférence de presse. Les joueurs sont bluffants au niveau de la performance et de la qualité de leurs matches. Je les savais capables de gagner, d'être performants mais sur la durée ils me surprennent. Pourvu que ça dure. »

Au niveau de l’ESTAC, Kombouaré se rappelle d’un match aller terriblement compliqué à la Beaujoire. « Au match aller, on gagne face à Troyes mais dans la douleur, je n'ai jamais autant souffert de la saison sur le banc que lors de cette rencontre-là, s’est-il rappelé. Les joueurs ont gagné en maturité par rapport à l'an passé, en expérience aussi. Il y a beaucoup de calme aujourd'hui, il n'y a pas d'enflammade mais je vois aussi qu'ils ont envie d'enchaîner. » Nul doute que le Kanak appuiera sur ces souvenirs douloureux du passé pour garder les joueurs du FC Nantes sous pression.

