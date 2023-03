FC Nantes : Kombouaré déplore quatre absents et annonce un déplacement écologique à Paris

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, était face aux médias ce vendredi, alors que son équipe affronte demain le PSG au Parc des Princes. Ila tout d'abord donné des nouvelles de son groupe, amputé de quatre joueurs. En effet, Andy Delort, Sébastien Corchia, Quentin Merlin et Charles Traoré manqueront la 26e journée de Ligue 1. Andy Delort, double buteur face au RC Lens en Coupe de France, est touché au mollet. En revanche, pour Nicolas Pallois, qui a participé à l'entraînement ce matin, un nouveau point sera effectué quant à sa participation au match.

Autre sujet, plus étonnant : le déplacement des Canaris au Parc des Princes. "Nous irons à Paris en train." Et ils reviendront en...car ! "Trois heures et demie de bus, ça n’a jamais tué personne."

Et qu'on ne parle pas de pression écologique à l'entraîneur des Canaris. "Ça m’énerve un peu parce que je n’ai pas attendu que ces gens-là viennent me voir pour me sensibiliser sur l’écologie et le réchauffement climatique. Je viens de Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique où des îles vont disparaître. Avec ma famille, on est sensible à tout ça depuis fort longtemps. Là-bas, les fonds marins sont notre garde-manger. Pourtant, certains arrivent et foutent tout en l’air. Quand on joue tous les trois jours c’est impossible mais là, après, on a deux jours de repos. D’ailleurs quand j’étais entraîneur à Dijon, je suis allé à Paris en train et quand j’entraînais Paris, nous sommes allés à Lyon par les rails. Dès que je pouvais le faire, je le faisais. Je n’ai pas attendu que l’on me mette la pression."