FC Nantes : Kombouaré déplore trois blessés, évoque le mercato hivernal et a un mot pour Kolo Muani

Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Le point médical

"On a Jean-Charles Castelletto qui revient de la Coupe du monde : il est en phase de reprise. Ignatius Ganago s'est blessé lors du stage, avec une petite entorse au genou. Quant à Fabien Centonze, il a une petite lésion. Il a fait toute la préparation, c'est donc néanmoins une bonne chose. Il reprendra lundi. Charles Traoré, pour sa part, a une petite lésion au mollet droit. Sa reprise est prévue également lundi."

La préparation

"Ce mois de préparation est très intéressant et important afin de combler les lacunes des derniers mois. On est partis au Portugal dans l'idée de travailler encore plus fort, et notamment sur l'aspect mental des joueurs."

Le mercato hivernal

"On travaille sur le mercato. Mais j'ai pour coutume de me concentrer sur mon effectif présent. Par expérience, les mercatos d'hiver ne sont pas forcément une réussite."

Le but de Kolo Muani avec les Bleus

"En le voyant entrer, j'étais surpris. Il a été décisif, il nous a empêché de souffrir. On a été fiers, contents pour lui, sa famille. Je suis content pour le garçon qu'il est. C'est un bon gars qui mérite ce qui lui arrive."