FC Nantes : Kombouaré dérape devant ses joueurs et va au clash avec Pallois

Le FC Nantes s'est logiquement incliné ce dimanche sur sa pelouse face à l’OGC Nice (1-2), à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1. C'est la 13e défaite cette saison en championnat des Canaris, qui pointent toujours à la 19e place au classement et sont clairement menacés par une descente en Ligue 2 en fin de saison.

"Il faut être plus efficaces"

Après la rencontre, l'entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, s'est agacé face à l'une des plus grosses défaillances de son équipe : l'inefficacité. "Il faut être plus efficaces. On a les occasions. Et être efficaces dans nos 16 mètres. C'est ce qui nous fait défaut. Le jeu montré aujourd'hui n'est pas celui d'un 19e. Mais si vous ne marquez pas, c'est compliqué", a regretté le coach des Canaris en conférence de presse.

20 Minutes ajoute qu'un incident a opposé ce même Kombouaré à Nicolas Pallois à l'issue de la rencontre. L'entraîneur du FC Nantes a exprimé sa colère en donnant notamment un coup de pied dans un sac. Le défenseur central des Canaris lui a signifié qu'il ne pouvait pas parler ainsi devant le vestiaire et le ton est monté entre les deux hommes. D'autres joueurs se sont mêlés à l'explication qui a suivi. C'est la première fois, depuis sa nomination il y a sept matches, que Kombouaré s'emporte ainsi devant son vestiaire.