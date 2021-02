FC Nantes : Kombouaré doit composer avec une nouvelle difficulté inattendue

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Un victoire et un nul : Antoine Kombouaré est invaincu depuis qu'il a pris la relève de Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes. Mais ce week-end, un autre souci est apparu chez les Canaris, de plus en plus probématique : l'état de la pelouse de la Beaujoire. Nantes est 19e au classement des pelouses de L1, seul Angers fait pire...

« Elle est HS car trop vieille tout simplement, se défend dans 20 Minutes Loïc Paul, directeur général de Sporting Sols, entreprise vendéenne chargée de l’entretien du carré vert. Malgré des régénérations tous les ans du gazon, il faut le refaire totalement après 10-15 ans. Cela fait 4 ou 5 ans que la pelouse se dégrade, c’était inéluctable… »

Mais d'après 20 Minutes, le FCN ne souhaite pas prendre en charge le coût du changement intégral de la pelouse, estimé à plus d'1 M€. Et la mairie, propriétaire de la Beaujoire, joue la montre : elle ne prévoit de changer la pelouse qu'à l’été 2022...