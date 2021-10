FC Nantes : Kombouaré doit régler un problème tenace avant les Girondins

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

9e de Ligue 1 après 9 journées disputées, le FC Nantes, qui reste sur 3 victoires lors de ses 4 derniers matchs, se déplace ce dimanche sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, qui pointent eux à la 16e place du classement.

Pour Emmanuel Merceron, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, doit apporter plus de surprise dans son jeu. "Le jeu d'Antoine Kombouaré ne crée plus la surprise, il est plus lisible pour les adversaires. Il fallait s'y attendre mais il va falloir de la créativité dans les matchs...", avait lâché l'insider sur son compte Twitter après le succès du FCN face à l'ESTAC (2-0).

