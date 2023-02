FC Nantes : Kombouaré donne des nouvelles de Ganago

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Il y a quelques jours, l’attaquant international camerounais du FC Nantes, Ignatius Ganago a perdu sa fille âgée de 5 ans. Ce dimanche, la rencontre entre le RC Lens (club où a évolué l’homme de 24 ans) et le FC Nantes (3-1), a été marquée par l'hommage rendu à Chloé Ganago. Le public du stade Bollaert-Delelis a soutenu son ancien joueur dans un moment très difficile. L’entraîneur nantais est revenu cet évènement.

« C’était un très bel hommage. On est super content, car il le mérite. C’est un super garçon et ce qui lui arrive est dramatique. Je n’ose même pas imaginer perdre ma fille. Quand tu es parent, tu pars toujours dans l’idée que tu dois partir avant. Il y a quelque chose de pas normal de voir ses enfants partir avant toi. Je tenais à remercier tous les Lensois, mais je connais la sympathie des gens d’ici dans les moments difficiles. Merci à eux. », a confié Antoine Kombouaré avant de donner des nouvelles d’Ignatius Ganago.

« Il doit rentrer aujourd’hui (dimanche). Il va rentrer et on va voir dans quel état il est. Que ce soit physiquement ou mentalement. Pendant une semaine, il ne s’est pas entraîné. Il a joué dimanche contre Lorient et lundi matin, il est parti à 6 heures du matin. Est-il prêt à venir s’entraîner ? On ne va pas le brusquer surtout pour un match de foot. Le foot, c’est secondaire. », a expliqué le coach des Canaris dans des propos rapportés par le lensois.com.