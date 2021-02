FC Nantes : Kombouaré durcit le ton avec Kita et accuse pour Augustin !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Personne ne dictera sa loi à Antoine Kombouaré, pas même Waldemar Kita. Conscient d’avoir mis les pieds dans un panier de crabes en revenant au FC Nantes, le Kanak sait aussi qu’il est le seul maître de ses décisions. N’en déplaise au président des Canaris.

« Ce qui s’est passé avant le regarde. Je sais qu’avant moi il y a eu 17 entraîneurs et qu’avec moi, demain, ça peut aller très très vite. Ce n’est pas un souci. Je connais la règle, a-t-il expliqué dans L’Équipe. Je ne suis venu que pour cinq mois. Pour une mission bien précise : aider mon club à rester en L1. Ça marche ? On repart pour un tour. Ça ne marche pas ? Je ne donnerai pas l’occasion à Monsieur Kita de faire ce qu’il sait faire, à savoir me virer. Parce que je ne serai déjà plus là. Et ce sera un échec pour moi, mais force est de constater que le club est malade. Je ne vais pas soigner le club, je vais essayer de soigner mon équipe, pour qu’elle puisse gagner des matches. »

Kombouaré interpelle l'entourage d'Augustin

Au sujet de l’envoi de trois joueurs du FC Nantes en réserve, dont Jean-Kévin Augustin, Kombouaré a tenu à clarifier les choses : non, il n’est pas le seul responsable de cette situation. « Aujourd’hui, il est écarté du groupe professionnel parce que j’ai besoin d’avoir un groupe resserré, poursuit-il. Là, on faisait de l’entretien, on avait le sentiment de l’aider et, en fait, on ne l’aidait pas. Il faut vraiment qu’il comprenne qu’aujourd’hui il est en grande difficulté. Lui et son entourage. Parce que c’est un message qui s’adresse aussi à son entourage : que faites-vous de votre côté pour que Jean-Kévin redevienne un joueur de foot ? »