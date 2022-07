FC Nantes : Kombouaré écarte deux joueurs avant le PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes semble déjà en ordre de marche pour affronter le Stade Rennais mercredi en amical avant de se mesurer au PSG dimanche prochain lors du Trophée des Champions à Tel Aviv. Hier, les Canaris se sont imposés sans coup férir contre le FC Lorient (2-0).

Les buteurs Lohann Doucet et Ludovic Blas ont fait basculer une rencontre marquée également en coulisses par une décision forte d’Antoine Kombouaré, celle de se passer de deux jeunes joueurs prometteurs du FC Nantes.

« À noter que Bamba, blessé, n'est pas sur la feuille de match. Manvelyan et Affamah ne sont finalement pas présents eux non plus : ils ont réintégré le groupe d'entraînement de la réserve en National 2 », a précisé Ouest France. Avec le manque de profondeur de banc en attaque, on aurait pu penser que le coach du FC Nantes miserait sur eux pendant la préparation. Il n’en est donc rien.