FC Nantes : Kombouaré écarte un départ et met un énorme coup de pression avant le RC Lens

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Le FC Nantes n’a pas confirmé ses bonnes dispositions affichées en Ligue Europa, il y a 8 jours contre l’Olympiakos (2-1), en s’inclinant lourdement hier contre Qarabag (0-3). Antoine Kombouaré a dressé un bilan peu flatteur après la rencontre.

« Je connais trop les matchs de Coupe d’Europe pour savoir qu'il faut marquer dans les temps forts. Ils ont appuyé en deuxième pour nous balayer, 3 buts en 12 minutes, a-t-il affirmé en conférence de presse. On rate 15 minutes dans ce match et après ça devient compliqué. C’est un match qui va nous faire grandir. On a découvert la Coupe d’Europe. C’est mettre du coeur, de l’engagement, contre un stade, un peuple et des fois contre l’arbitrage. Si on réclame des fautes tout le temps, on va avoir beaucoup de mal en Coupe d’Europe. » Le coach du FC Nantes a des Canaris dans le viseur avant la réception du RC Lens, dimanche en Ligue 1.

« C’est un match qui va nous faire grandir. C’est important maintenant de vite basculer contre Lens, qu’on reçoit dimanche. Et de faire un tout autre match que ce qu’on a montré, a-t-il ajouté. Ganago ? Ce soir, il n’est pas le seul. Quand beaucoup trop de joueurs sont en dessous de leurs qualités... Il vaut mieux ne rien dire pour l’instant. Je les prendrai en tête-à-tête. La force des champions est d’être capable de réagir. » Interrogé ensuite sur une possible démission de sa part, Kombouaré a été clair : « Non, dans le sport, on perd parfois, et on attend Qarabag au match retour. » Au moins, le message est clair.