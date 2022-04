FC Nantes : Kombouaré éloigne une polémique électrique née à Clermont

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes est reparti de l’avant en s’imposant hier à Clermont (3-2). Antoine Kombouaré a déjà dit sa satisfaction d’avoir pris les trois points de la victoire mais n’a pas cherché à polémiquer après l’expulsion de Salis Abdul Samed (72e) puis celle du coach Pascal Gastien seulement deux petites minutes plus tard !

« Il faut jamais en parler de l’arbitrage. Moi j’en parle jamais. Que l’on gagne ou qu’on perdre, à un moment donné c’est la qualité de ton travail sur la durée, a-t-il balayé en conférence de presse. S’ils continuent à jouer comme ils l’ont fait aujourd’hui ? Ils vont s’en sortir par le jeu... Normalement, Salis Abdul Samed aurait dû prendre un jaune mais il a pris un rouge direct car l’arbitre a vu le coup qu’il a mis (à Coulibaly). Il peut lui casser la jambe. Mais ça peut se comprendre, quand vous êtes dans la difficulté, vous êtes à cran et c’est compliqué. »

Du côté du CF63, Gastien était remonté comme une pendule. Il ne remet pas en cause la faute sur Coulibaly mais il pointe du doigt une faute non sifflée juste avant cette action. « Avant la faute de Samed, il y a faute sur NSimba c’est incontestable. C’est comme contre Lille avant qu’il se fasse expulser. Le hasard. Ça serait bien qu’ils sifflent, a-t-il pesté. Je pense qu’on se fait pas de cadeaux mais ils ne nous font pas de cadeaux non plus depuis le début de saison. J’aimerais qu’on lutte à armes égales avec les autres équipes. Il y a aussi un sentiment énorme d’injustice et ce n’est pas la première fois cette saison. »

Carton rouge injustifié ? Pascal Gastien et Antoine Kombouaré répondent / #FCNantes #FCN https://t.co/4YtPmemegn — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) April 3, 2022

Pour résumer Satisfait de la victoire du FC Nantes dimanche sur la pelouse de Clermont lors de la 30e journée de Ligue 1 (3-2), Antoine Kombouaré n’a pas souhaité commenter un arbitrage somme toute à discussion. Pascal Gastien, lui, oui.

Bastien Aubert

Rédacteur