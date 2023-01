FC Nantes : Kombouaré en dit plus sur la blessure de Traoré

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Après Nicolas Pallois et Quentin Merlin récemment, un nouveau joueur du FC Nantes s'est blessé. Il s'agit de Charles Traoré, sorti prématurément lors de la victoire ce dimanche à Montpellier (3-0) en raison d'une blessure aux quadriceps.

Podcast Men's Up Life

"On espère que ce n'est pas trop grave"

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a donné des nouvelles du latéral gauche malien. "Ce sont les quadriceps. Il s'est vite arrêté et on espère que ce n'est pas trop grave", a déclaré le Kanak devant les médias. L'ancien Troyen est d'ores et déjà incertain pour le 16e de finale de la Coupe contre Thaon, qui aura lieu ce dimanche.

Pour résumer Le coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a donné des nouvelles de Charles Traoré, sorti prématurément lors de la victoire ce dimanche à Montpellier (3-0) en raison d'une blessure aux quadriceps.

Fabien Chorlet

Rédacteur