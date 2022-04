FC Nantes : Kombouaré en furie, mi-temps très tendue, Kolo Muani raconte

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Un FC Nantes aux deux visages. C'était hier face aux Girondins de Bordeaux pour une rencontre mal débutée par les Canaris, transparents au cours des vingt premières minutes. Résultat, un déficit de deux buts à remonter et un entraîneur, Antoine Kombouaré, fortement agacé par le comportement de ses troupes.

C'est l'attaquant Randal Kolo Muani qui raconte. Propos retranscrits par Ouest France.

"On ne se préserve pas dans l’optique de la finale de la Coupe de France, mais on a pris ce match un peu à la légère. On voyait qu’ils jouaient leur survie, or nous, on jouait un peu en dilettante. On sait que l’on peut renverser la vapeur, on l’a fait contre Lens, et même contre Monaco. On est habitué à ces matches-là. On aime revenir… On ne lâche pas, c’est notre mentalité. A la pause, le coach nous a un peu crié dessus. Pas mal même. Il a dit un des gros mots, un peu fort… Il avait raison parce que nous sommes passés à côté de cette première période."

Pour résumer le FC Nantes a réussi une seconde période de toute beauté, hier face aux Girondins de Bordeaux, pour finalement s'imposer sur le score de 5-3. A la pause, les oreilles des Canaris ont sifflé en raison du coup de gueule d'Antoine Kombouaré.

Benjamin Danet

Rédacteur