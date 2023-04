FC Nantes : Kombouaré enfin prêt à donner leur chance à trois petits nouveaux ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Les supporters du FC Nantes ont profité d’une belle journée hier pour accéder à l’entraînement des Canaris à la Jonelière... avec quelques petites surprises pour l’occasion. Alors que Rémy Descamps, João Victor et Ignatius Ganago étaient absents, Tribune Nantaise affirme que de nombreux jeunes étaient présents sur le rectangle vert. Lenny Montfort et des deux attaquants Hamissou Dangabo et Adel Mahamoud faisaient ainsi partie des heureux élus.

Mahamoud, futur buteur de Kombouaré ?

Le dernier cité a d’ailleurs connu hier sa première avec l’Équipe première. « Franchement, c’était vraiment bien. Le groupe est très sympathique et top. On a pu aussi parler avec le public, c’était grave agréable », a-t-il glissé à nos confrères. Le jeune buteur de 20 ans totalise quatre buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

« Le groupe est vraiment top » Adel Mahamoud pour sa première, João Victor et Ignatius Ganago absents de l’entrainement #FCNantes https://t.co/cLGIo8FUtb — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) April 19, 2023

Pour résumer Pas franchement connu pour sa propension à miser sur des jeunes depuis son arrivée au FC Nantes il y a deux ans, le technicien kanak Antoine Kombouaré a intégré des nouveaux visages à l’entraînement ouvert au public ce mercredi.

