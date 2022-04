FC Nantes : Kombouaré enrage après ses joueurs à Brest

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes a laissé s’échapper l’occasion de se rapprocher du top 5 hier à Brest. Après une première période où les Canaris se sont montrés plus dangereux que des Brestois brouillons offensivement, les hommes d’Antoine Kombouaré n’ont pas réussi à maintenir ce rythme après la pause.

« On a beaucoup subi, on a été incapables de ressortir de derrière, on n’a pas réussi à tenir le ballon. Cette fin de première mi-temps ne m'a pas plu, a-t-il concédé en conférence de presse d’après-match. En deuxième mi-temps, on a des occasions, mais on n'est pas capable de les mettre au fond, notamment sur cette frappe de Girotto, mais Bizot fait un énorme arrêt. Brest est revenu au score en poussant. Il y a de la déception, car il faut savoir tuer le match quand on mène 1-0. Brest y a cru jusqu'au bout, a joué crânement sa chance. »

Le message du coach du FC Nantes est passé avant la réception du SCO d’Angers, dans un derby qui vaudra de l’or pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, dimanche prochain (15h).

Pour résumer Déjà très remonté contre les supporters suite à l’interruption du match de Ligue 1 à Brest dimanche (1-1), l’entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré n’a pas manqué de tancer ses joueurs sur leur prestation en Bretagne.

Bastien Aubert

Rédacteur