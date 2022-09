FC Nantes : Kombouaré enregistre 3 bonnes nouvelles avec l'Olympiakos

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Jeudi soir, ce sera le feu dans les tribunes de la Beaujoire. Pour la première fois depuis 2004 et une demi-finale de Coupe Intertoto, les Canaris vont participer à une compétition continentale, en l'occurrence l'Europa League. Et ce sera face à un nom connu, l'Olympiakos Le Pirée. On imagine donc des Nantais remontés comme des pendules par Antoine Kombouaré mais aussi leurs supporters. Et, bonne nouvelle, l'entraîneur kanak devrait pouvoir compter sur l'ensemble de ses forces vives !

Le journaliste de France Bleu Simon Reungoat annonce en effet que trois joueurs blessés depuis plus ou moins longtemps, Moussa Sissoko, Moise Simon et Quentin Merlin, ont participé normalement à l'entraînement du jour. Les deux derniers pourraient être titulaires face aux Grecs. Ce sera plus compliqué pour le premier, qui aura besoin d'un peu de temps pour revenir à son meilleur niveau après une longue coupure.