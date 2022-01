FC Nantes : Kombouaré espère que ses joueurs auront tiré une leçon face à l'OGC Nice

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

C'est un Antoine Kombouaré très déçu qui s'est présenté devant les médias hier soir après la défaite à Nice (1-2). L'entraîneur du FC Nantes, qui a répondu aux questions sur la pelouse et non en salle de presse, était énervé par trois choses : le fait que son équipe ait joué trop bas à chaque début de mi-temps, le deuxième but niçois, parti d'une chevauchée de Thuram, et le manque de réalisme de ses troupes. Il espère que, sur ce dernier point, la leçon aura été retenue.

"Beaucoup de déception. C'est plus que de la frustration, c'est de la déception. On a fait tout ce qu'il faut pour marquer. Mais j'ai aimé le visage de mon équipe. J'espère que ce match va nous permettre d'apprendre, de grandir, de comprendre que le haut niveau, c'est l'efficacité, le réalisme. On a joué un peu trop bas au début à mon goût. Mais entre le fait que l'équipe était remaniée et que certains joueurs n'évoluaient pas à leur poste, je me mets à leur place et je comprends qu'ils aient eu un peu de crainte au début car en face, il y a de très bons joueurs. Après l'ouverture du score, j'ai demandé à mon équipe de jouer beaucoup plus haut. Après avoir marqué juste avant la mi-temps, je pensais qu'on allait attaquer plus fort la deuxième mi-temps mais ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas aimé le début de deuxième période. On a été une nouvelle fois trop attentistes, sur le reculoir. Et on encaisse ce deuxième but qui est inadmissible. On sait que le joueur adverse a du talent mais il n'a pas le droit de prendre le ballon à 60 mètres et d'aller marquer."

Mes conclusions de ce #OGCNFCN :

-Sylla a l'air plus à l'aise en latéral droit

-Blas est très diminué physiquement, RKM porte l'attaque seul et c'est dur

-En ne faisant pas jouer les jeunes Kombouaré se condamne à avoir un banc de joueurs limités — Blasinho 🔰 (@Blasinh0) January 14, 2022