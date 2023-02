FC Nantes : Kombouaré est au paradis et ne voit qu’un point noir après Lorient

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes se trouve exactement où il rêvait d’être à ce stade de la saison. Sa victoire sur le FC Lorient (1-0) a porté sa marge sur la zone de relégation à dix unités et il peut se consacrer pleinement à son déplacement à Turin, jeudi en barrages de Ligue Europa.

« Des semaines comme ça, on en rêve, a analysé Antoine Kombouaré en conférence de presse. On est en course sur trois tableaux et on mesure la chance qu’on a. » Hier, il faut dire que pour la septième fois en huit journées post-trêve, le FC Nantes n’a pas encaissé de but en championnat...

La donne pourrait toutefois changer dans les jours qui viennent puisque Jean-Charles Castelletto, touché au genou après un duel musclé avec Ibrahima Koné, a été remplacé dès la 20e minute par Joao Victor. « Malgré le retour de Nicolas Pallois dans le groupe et l'arrivée de Joao Victor cet hiver, la blessure de l'ancien Brestois constitue une bien mauvaise nouvelle », redoute L’Équipe.