FC Nantes : Kombouaré ne décolère pas et se prépare pour la bataille pour le maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le point médical

"Andrei Girotto est suspendu. Pedro Chirivella est lui forfait tout comme Rémy Descamps. Le reste du groupe est disponible contre Troyes."

"Je leur rentre dans la gueule"

La situation délicate en Ligue 1

"La situation est critique même plus que critique ! C'est à dire qu'aujourd'hui si on regarde les résultats, on est en train de faire 8 matchs sans en gagner un et puis surtout 5 défaites et 3 nuls. Ça fait 3 points sur 24. (…) Je ne suis pas content, je suis en colère, je leur rentre dans la gueule mais j'ai énormément confiance en mes joueurs et en mon groupe. Ensemble, on va aller chercher le maintien."

Le match face à Troyes

"C'est à nous de faire le boulot. Dimanche, c'est un match très important et il faudra faire un bon résultat pour garder un certain matelas de points sur le premier relégable."

Les 80 ans du club

"C'est un moment important pour les passionnés du FC Nantes mais aussi pour les joueurs ayant porté ce maillot. Il y aura une pensée pour les gens qui ont façonné le club."

Propos retranscrits par France Bleu Loire Océan.