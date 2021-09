FC Nantes : Kombouaré est revenu de Reims avec une satisfaction avant Troyes

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes n’a pas enchaîné. Après deux brillantes victoires en L1, les Canaris sont tombés sur plus forts qu’eux dimanche au stade Auguste-Delaune. Devant la furia du Stade de Reims, les hommes d’Antoine Kombouaré ont sombré (1-3). Si tout n’est pas à jeter, un homme a encore réussi à sortir du lot : Moses Simon (26 ans).

« Un but formidable (62e) à un moment de la partie où il planait : derrière, son centre a filé devant le but (64e), il s'est de nouveau infiltré dans la surface champenoise avant de centrer pour la tête de Geubbels (62e). Le premier but cette saison du meilleur attaquant nantais », a résumé L’Équipe.

Simon, qui a été gratifié de la note de 7/10, fait également partie des Tops de la rencontre aux yeux du quotidien sportif. Le Flop du match se nomme par ailleurs Charles Traoré, qui a pris régulièrement le bouillon devant le dynamisme des attaquants champenois.

🗣 "Il faut accepter que cette marche de trois victoires consécutives fut trop haute pour nous."



La réaction d'Antoine Kombouaré après #SDRFCN. pic.twitter.com/NUuKxeZ5P4 — FC Nantes (@FCNantes) September 27, 2021