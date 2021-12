FC Nantes : Kombouaré est revenu sur son passage au RC Lens

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le FC Nantes reçoit le RC Lens, ce vendredi (21h) au stade de la Beaujoire, en ouverture de la 18e journée de Ligue 1. Présent ce jeudi en conférence de presse à la veille de cette rencontre, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, est revenu sur son aventure lensoise, qui a duré de 2013 à 2016.

"Même si ce ne fut pas toujours facile, j’ai vécu trois belles années. Avec un public exceptionnel. Il faut le vivre pour comprendre ce que c’est. Souvent, on parle de Bollaert, mais il y a aussi les entraînements… Des fois, on est obligé de fermer les séances car, sinon, tout le monde vient. Il y a une forte présence populaire. (…) J’ai grandi là-bas. Plusieurs fois, le club a failli disparaître, mais je suis resté calme, on a travaillé jusqu’au bout. On a été tenu par les politiques, personne ne voulait voir Lens disparaître. On s’est retrouvé avec des gamins de 17-18 ans. On a lancé beaucoup de jeunes trop tôt, mais on n’avait pas le choix. C’était très enrichissant, pour nous et pour les joueurs. Ça a permis à quelques jeunes de percer."