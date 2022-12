FC Nantes : Kombouaré et Lafont ont vu un gros point positif à Troyes

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Si le FC Nantes n'a pas réussi le coup du siècle sur la pelouse de Troyes (0-0), le fait de ne pas avoir perdu contente tous les Canaris. A chaud, au micro de Prime Vidéo, Nicolas Pallois a affiché sa satisfaction : « On n'a pas pris de but, on a pris un point. Maintenant il faudra gagner dimanche », a glissé le défenseur nantais, qui estime qu'il a simplement manqué de justesse « dans le dernier geste et dans les derniers centres » pour faire un coup dans l'Aube.

Le curseur d'exigence était le même chez Alban Lafont : « L'objectif premier était de ne pas prendre de but ici. L'objectif principal était de retrouver une assise défensive pour ensuite développer notre jeu (…) De là où on vient et avec ce qu'on a proposé en première partie de saison, il faut savoir se contenter de ça... C'est une nouvelle saison qui commence même si ça n'efface pas ce qui s'est passé avant, ce qu'on a fait de bien et de moins bien ».

« Le sentiment d'avoir fait un bon match »

Suspendu et présent en tribune, Antoine Kombouaré avait aussi le sourire au moment de se présenter au micro des diffuseurs : « On a le sentiment d'avoir fait un bon match. On s'est fait un peu peur mais dans l'ensemble, on a dominé notre sujet (…) C'est un bon point de pris. Un point très important face à un concurrent direct qu'il faudra valider dimanche. Il faudra gagner à domicile (…) Si on fait 4 points sur 6, ce sera bien... »

La solidité défensive des Nantais a plu au technicien kanak : « Cela fait très longtemps qu'on n'avait pas fait un clean-sheet. Je souhaitais retrouver une assise défensive compacte, agressive dans le bon sens du terme. Dans l'utilisation du ballon, on pouvait faire beaucoup mieux mais pour un match de reprise, c'est bien ...»