FC Nantes : Kombouaré annonce des absences pour Strasbourg et parle de l'affaire Pogba

Beaucoup d'absences pour le match à Strasbourg

"Quentin Merlin et Moses Simon ne seront pas du déplacement à Strasbourg, ils sont touchés respectivement au mollet et au quadriceps. Ils devraient en avoir pour deux semaines. Moussa Sissoko (ischios) et Charles Traoré (genou), eux, sont toujours indisponibles. Enfin, Ludovic Blas, qui a ressenti une gêne au mollet après avoir reçu un coup contre Toulouse, et Fabio sont, eux, incertains."

L'affaire Pogba le choque profondément

"Cela me dégoûte. Pour tous les joueurs de foot, c'est très compliqué. Que ce soit l'entourage familial, le premier cercle comme on dit: les agents, les conseillers... Vous n'imaginez pas la pression qu'ils subissent, les mecs ! Je plains Paul, tous les joueurs de foot. Je fais ce métier depuis 40 ans et j'en vois les évolutions. Les familles sont de plus en plus présentes dans les discussions. C'est très dur pour eux (les joueurs), donc on essaie de les protéger. Mais on ne sait pas tout. Il y a tellement de vautours quand vous gagnez autant d'argent... C’est à lui de régler ça, d'être suffisamment costaud. Je pense qu'il a la stature pour ça. C'est à lui de revenir fort sur le terrain pour postuler. Je pense que Didier (Deschamps) va l’aider. S'il peut l'aider, il l'aidera."