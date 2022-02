FC Nantes : Kombouaré fait passer un message à Deschamps

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Cet après-midi en conférence de presse, Antoine Kombouaré était fidèle à lui-même : modeste, ambitieux mais surtout très cash. A un journaliste qui lui demandait si lui et son équipe s'imaginaient déjà en demies ou en finale de la Coupe de France, sachant qu'ils affronteront une L2, Bastia, jeudi soir à la Beaujoire, le Kanak a été des plus secs : "Vous faites le malin derrière votre caméra mais vous savez où était le FC Nantes il y a un an ? Vous savez combien de finales il a disputées depuis 15 ans ? Il faut garder les pieds sur terre, tout en étant ambitieux !".

"Deschamps, il a intérêt à faire gaffe !"

L'entraîneur du FC Nantes est tellement focalisé sur son match contre Bastia, il se refuse tellement à regarder au-delà de cette semaine qu'il n'était pas au courant que le tirage au sort des demi-finales aurait lieu après Nice-Marseille demain soir, donc à la veille de son quart ! Quand il lui a été expliqué que c'était son ancien partenaire chez les Canaris Didier Deschamps qui allait s'y coller, il a rigolé : "Deschamps ?!? Lui l'ancien Nantais, il a intérêt de faire gaffe lors du tirage au sort !". Une façon de réclamer la clémence en cas de qualification du FCN.

Vainqueur de la Coupe de France à trois reprises (1979, 1999, 2000), le FC Nantes n'a plus atteint la finale depuis sa dernière victoire et les demies depuis 2007 et une élimination au Vélodrome contre l'OM (0-3). Ce serait donc un bel exploit si Kombouaré et sa troupe parvenaient à retrouver ce niveau de la compétition !

🟡⏯ 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗩𝗘 - 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘́𝗥𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗘



Suivez la conférence du 𝙘𝙤𝙖𝙘𝙝 𝙆𝙤𝙢𝙗𝙤𝙪𝙖𝙧𝙚́ avant #FCNSCB 👇 — FC Nantes (@FCNantes) February 8, 2022