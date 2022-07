FC Nantes : Kombouaré fait une première demande à Guessand

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Evann Guessand est arrivé ce mardi au FC Nantes où il a été prêté une saison sans option d'achat par l'OGC Nice. Disputant l'intégralité de la seconde période, le nouvel attaquant des Canaris s'est montré plutôt discret lors de la défaite ce mercredi du FCN face à l'En Avant Guingamp (1-0) en match amical.

"Il faut qu’il travaille physiquement"

Après la rencontre, Antoine Kombouaré s'est exprimé sur l'arrivée d'Evann Guessand et sa première sous le maillot nantais. "On l’a pris pour qu’il joue devant et il est content d’occuper ce poste-là. Il faut qu’il travaille physiquement parce qu’aujourd’hui il est loin, comme tous les autres, il y a du boulot. Tous ont du pain sur la planche", a estimé le Kanak.

🗣 "𝗝'𝗮𝗶 𝘃𝘂 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗲̀𝘀 𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗵𝗼𝘀𝗲𝘀."



