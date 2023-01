FC Nantes : Kombouaré félicite ses joueurs après l'OL et évoque le cas Merlin

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Après son nul à la Beaujoire face à l'OL (0-0), le FC Nantes maintient son avance sur le premier relégable (Brest), qui pointe à quatre longueurs. Après un match où chaque équipe a dominé une mi-temps, Antoine Kombouaré s'est satisfait de ce résultat. Il a félicité les joueurs pour leur mentalité, leur solidité défensive et a aussi donné des nouvelles de Quentin Merlin, sorti blessé.

"Merlin, le point noir de la soirée"

"Il faut louer la performance des joueurs en première mi-temps, même si la première occasion est pour Thiago Mendes. On s'est créé de très franches occasions, mais on est déçus de ne pas avoir ouvert le score. Une deuxième mi-temps plus compliquée avec Lyon qui livre une bien meilleure période. On a la possibilité de prendre l'avantage... mais on est quand même satisfaits de prendre un point. On avance, on n'encaisse pas. C'est mitigé. On coure beaucoup après le ballon en 2e mi-temps. Et partir en contre sur 80 mètres... On a aussi peiné physiquement en deuxième mi-temps. On a clairement manqué de réalisme. Mais c'est un bon match face à un adversaire difficile. Il faut bonifier ce point avec un résultat à Montpellier, dimanche."

"Quentin ? C'est une déchirure à l'adducteur. C'est le gros point noir de la soirée, après la blessure de Pallois. On prenait beaucoup trop de buts, nos adversaires entraient trop facilement dans la surface... on a bien travaillé. Ca demande confirmation à chaque fois. L'état d'esprit des joueurs aussi est à souligner. Les entrants sont là pour les partenaires. Le mercato ? Mon souci, c'est comment je fais dimanche pour aller faire un résultat. Je fais confiance à la direction. Chaque chose en son temps. On ne va pas faire de plans sur la comète alors que j'ai un match dimanche. Je n'ai pas attendu les blessures pour réfléchir à une alternative à Quentin. Je dois travailler pour maintenir Nantes en Ligue 1, avec les joueurs que j'ai."

Pour résumer L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, s'est félicité du 0-0 de son équipe face à l'OL, même s'il aurait aimé qu'elle concrétise sa domination en première période. Il a également évoqué le cas Quentin Merlin, blessé aux adducteurs lors de cette partie.

