FC Nantes : Kombouaré félicite ses joueurs comme rarement et annonce un premier objectif atteint

Quatre jours après une qualification pour la finale de la Coupe de France, le FC Nantes a battu Montpellier (2-0) en championnat et s'est installé à la 6e place du classement. De quoi rendre fier Antoine Kombouaré qui, en conférence de presse, a même évoqué un objectif auquel seul lui devait encore penser à ce stade de la saison : le maintien !

"Oui, la fête continue. C'est mieux que la fête car on a les points du maintien. C'est exceptionnel. Il nous reste encore 11 journées de championnat, on a 42 points. C'est grandiose, ce qu'on est en train de vivre. Au moment où on se parle, on sait qu'on sera en Ligue 1 la saison prochaine. On sait par où on est passés en 2020-21, avec les barrages. On peut être fiers de ce qu'on fait en ce moment. La Coupe d'Europe ? C'est quoi, ça (sourire) ?!? On a va rester calme, garder les pieds sur terre et gagner les matches. Et plus on en gagnera, plus on se rapprochera des places hautes. Ce soir, on a vécu une première mi-temps compliquée mais on le savait car on joue beaucoup de matches et parce que Montpellier est difficile à jouer. Mais en deuxième période, on a été seuls sur le terrain. Une victoire méritée, donc. J'ai vu les stats, c'est assez impressionnant. C'est la première fois qu'on rentre 40 fois dans la surface de réparation adverse. On a tiré 16 fois. Il faut féliciter les joueurs, c'est énorme ce qu'ils font. C'est l'une des nos meilleures mi-temps."