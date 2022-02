FC Nantes : Kombouaré fixe un nouvel objectif aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le FC Nantes a battu le Stade de Reims (1-0) à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a félicité ses joueurs pour cette victoire avant de faire le bilan depuis son arrivée sur le banc du FCN.

« C'est une belle semaine qu'on a entamée avec une défaite à Strasbourg (1-0) et qu'on finit avec une qualification en demi-finale de Coupe de France et cette victoire contre une équipe qu'on n'avait jamais battue. Le sentiment, c'est d'abord de la fierté. Il y a de la difficulté, on a des fragilités mais on ne prend pas de but, on avance. Quand je suis arrivé l'année dernière, c'était après la 24e journée, on avait 19 points. Aujourd'hui, on en a 35 après la 24e journée. Ça va au-delà de ce que j'aurais pu imaginer », a confié le Kanak devant la presse.

L’ancien coach du RC Lens ne s’est pas arrêté en si bon chemin tant il sait qu’il s’avance vers un printemps appétissant entre la Ligue 1 et la demi-finale de Coupe de France contre l’AS Monaco début mars. « Maintenant, qu’est-ce qu’on veut faire de cette fin de saison ? a fait semblant de s’interroger le technicien devant les médias. L’ambition, elle est là : aller le plus haut possible. Il faut prendre les points du maintien le plus vite possible puis, après, voir plus haut. »

