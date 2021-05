FC Nantes : Kombouaré ironise sur ses joueurs et lance un avertissement avant le barrage retour

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le FC Nantes a pris une option pour le maintien en Ligue 1. En s’imposant hier au Stadium contre le Toulouse FC (2-1), les Canaris ont même marqué les esprits avant le retour dimanche à la Beaujoire.

« Je suis content d'être venu gagner chez cette équipe de Toulouse qui n'avait pas perdu ici depuis le 7 novembre. C'est une grande performance. On a fait une grosse entame de match, s’est félicité Antoine Kombouaré en conférence de presse. En deuxième mi-temps, on a baissé de pied physiquement, ça a été plus compliqué. On a payé les efforts de la première mi-temps. Ce n'est que la première manche, maintenant il faut finir le travail. Marquer deux buts ici, c'est déjà bien. Après, le fait d'avoir ce score serré, ça va nous mettre en garde. »

« Je pense qu’ils avaient tous pris les billets d’avion… »

Optimiste, l’entraîneur du FC Nantes ne voit néanmoins pas que des enseignements positifs à retenir de cette rencontre. « J’ai eu le sentiment que si Toulouse avait mieux joué certaines situations, il aurait pu nous poser plus de problèmes. J’aurais aimé plus de maîtrise, de sérénité avec le ballon en deuxième. Heureusement qu’ils (les Toulousains) ont été maladroits, poursuit-il. Aussi, il y avait beaucoup de joueurs fatigués, on sait qu’on va jouer trois matches en sept jours. Il fallait en préserver et retrouver une certaine solidité aussi... Dimanche et lundi ce n’était pas beau à voir. Je pense qu’ils avaient tous pris plus ou moins les billets d’avion… »