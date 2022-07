FC Nantes : Kombouaré juge les débuts de Mostafa Mohamed

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Officiellement un joueur du FC Nantes depuis ce jeudi, Mostafa Mohamed a effectué ses débuts avec les Canaris lors de la victoire ce samedi contre Lorient (2-0) en match amical. L'attaquant égyptien, qui est arrivé au FCN sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Galatasaray, a disputé l'intégralité de la seconde période.

Après la rencontre, l'entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, a jugé les débuts de son nouvel attaquant. "C’est bien mais on est précautionneux avec lui parce qu’on ne sait pas trop où il en est. On sait qu’il a repris l’entraînement le 4 juillet. Il a joué deux matchs amicaux où il a joué 45 et entre 20 et 30 minutes au deuxième mais au niveau des séances de travail on ne sait pas donc on fait attention. L’idée était qu’il fasse un premier entraînement avec nous et 45 minutes aujourd’hui. C’était surtout qu’il puisse se dépenser un peu. On sent qu’il y a du potentiel. Maintenant, il faut qu’il travaille sur la durée avec les entraînements qui vont venir pour trouver des automatismes et des connexions avec ses partenaires."

Quelques 📸 de la première apparition de @mmostafa_11 sous la tunique nantaise !#FCNFCL pic.twitter.com/6Fq6pbFkCu — FC Nantes (@FCNantes) July 24, 2022

Pour résumer Après la victoire ce samedi du FC Nantes face à Lorient (2-0) en match amical, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, s'est exprimé sur les premiers pas de Mostafa Mohamed sous les couleurs nantaises.

