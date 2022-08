FC Nantes : Kombouaré juge ses adversaires en Ligue Europa, Kita en dit plus sur Blas !

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Les Grecs de l’Olympiakos, les Allemands de Fribourg et les Azéris de Karabag, voici les adversaires du FC Nantes lors de la prochaine Ligue Europa. Un tirage au sort attendu, et commenté par l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré. Propos retranscrits par Ouest-France. "Avec quelques jours de recul, on se dira que c’est un tirage compliqué mais que l’on a un coup à jouer. Ce n’est pas la Ligue des champions mais en Ligue Europa, tu as envie de jouer contre les gros, tu as envie d’aller dans de grands stades. On est des nains dans cette compétition. Ça fait vingt ans que le FCN n’a pas disputé de coupes européennes. Aujourd’hui, on ne peut pas rivaliser avec ces clubs. Mais on va travailler pour renforcer l’équipe."

Autre sujet d'actualité au FC Nantes, le cas Ludovic Blas. Le milieu de terrain, comme vous le savez, souhaite quitter Nantes pour rejoindre le LOSC. Et il ne sera pas aligné ce week-end face à Toulouse, tentant de forcer son départ. Franck Kita, le directeur général du club, a réagi. "Plein de choses peuvent se passer. C'est souvent à la fin du mercato qu'il se passe pas mal de choses. Pour Ludovic, je suis certain que le dénouement sera positif. Pour tout le monde. Nantes aime Ludovic. Je suis certain que l'on trouvera un terrain d'entente pour qu'il reste à Nantes avec le sourire."