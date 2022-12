FC Nantes : Kombouaré justifie le replacement de Girotto

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Pour la reprise du championnat face à Troyes (0-0), l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a décidé de replacer Andrei Girotto en sentinelle. Un choix que le Kanak a justifié en conférence de presse d'après-match et qu'il entend garder lors des prochains matchs.

"Tu sais que tu as une base et des repères pour ceux qui partent attaquer"

"On met ce trident avec Nicolas Pallois, Jean-Charles Castelletto et Andrei Girotto, dans l’axe, tu sais que tu as une base et des repères pour ceux qui partent attaquer. Les offensifs savent que tu as ces trois-là qui te permettent un repli défensif pour contrecarrer les attaques adverses. Dans l’ensemble, ça a fonctionné mais il faut travailler pour garder ça et améliorer le secteur offensif. On sait déjà qu’on est en train de se chercher encore. On n’est pas lancé dans cette deuxième partie, même si ce ne sont pas encore les matchs retour. On se rassure défensivement, ça nous fait beaucoup de bien car c’est notre troisième clean-sheet de la saison. Derrière, vous voulez qu’on gagne 5-0 tout de suite ? Il faut confirmer."

Pour résumer Après le match nul du FC Nantes contre Troyes (0-0), l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a expliqué son choix de replacer Andrei Girotto en sentinelle.

