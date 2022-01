FC Nantes : Kombouaré lâche une première grosse inquiétude avant Monaco

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes a fait le travail hier en Coupe de France. À la Beaujoire, les hommes d’Antoine Kombouaré ont composté leur billet pour les 8es de finale en dominant une équipe de Vitré vaillante mais limitée (2-0).

Si le technicien kanak s’est déjà félicité d’avoir écarté une « faute professionnelle », il sait aussi que les jours prochains devraient être compliqués en raison des la résurgence du Covid-19 et du protocole sanitaire mis en place avant le match de dimanche contre l’AS Monaco (17h).

« Les jauges de spectateurs ? Ma problématique c'est de savoir avec quels joueurs on reçoit Monaco dimanche prochain, a-t-il soufflé hier. Là, on était 18, avec seulement 16 joueurs de champ (des joueurs à la CAN, deux cas de Covid, des blessures...). Je voudrais surtout savoir qui je pourrai récupérer. »

